Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.3 x 67.1 x 7.1 mm 140.4 x 70.1 x 8.4 mm
Ağırlığı 143 gr 137 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 5"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.6% 70.0%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın Altın, gül altın, gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A9 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.84 GHz Twister 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 2 4
Grafik İşlemcisi PowerVR GT7600 Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
RGB Işık Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
Renk Spektrumu
Touch ID 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 1715 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 86.75 70.5
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2015 15 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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