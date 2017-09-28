Apple iPhone 7 Plus ve Apple iPhone 7 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|188 gr
|138 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|750 x 1334 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|IP67
|Ekran/Gövde Oranı
|67.7%
|65.6%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|326 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|7 MP
|7 MP
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A10
|Apple A10
|İşlemci
|2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
|2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR Series7XT Plus
|PowerVR Series7XT Plus
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
256 GB
|32 GB
128 GB
256 GB
|Ram
|2 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|2900 mAh
|1960 mAh
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|92.25
|80.5
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2016
|16 Eylül 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
BAŞKA ÖZELLİK YOKMU