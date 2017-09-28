Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.2 x 77.9 x 7.3 mm 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
Ağırlığı 188 gr 138 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 750 x 1334 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 IP67
Ekran/Gövde Oranı 67.7% 65.6%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 326 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 7 MP 7 MP
Arka Kamera 12 MP 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps 		2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A10 Apple A10
İşlemci 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi PowerVR Series7XT Plus PowerVR Series7XT Plus
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
256 GB 		32 GB
128 GB
256 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var (Apple Pay) Var (Apple Pay)
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2900 mAh 1960 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 14 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning Lightning
Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.25 80.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 16 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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