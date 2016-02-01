Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.2 x 77.9 x 7.3 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm
Ağırlığı 188 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.7% 83.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 84.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 570 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.6
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR 		Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps		1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A10 Exynos 9810 Octa
İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR Series7XT Plus Mali-G72 MP18
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
256 GB 		64 GB
128 GB
256 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2900 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.25 92.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 01 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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