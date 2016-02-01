Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
Asus Live G500TG
Asus Live G500TG
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.3 x 67.1 x 7.1 mm 144.5 x 71 x 10 mm
Ağırlığı 138 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.6% 67.2%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın Rosa Azul, Sarı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 7 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A10 Mediatek MT6580
İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane 1.3 GHz Cortex-A7
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi PowerVR Series7XT Plus Mali-400MP2
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
256 GB 		16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 1960 mAh 2070 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 0
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2016 23 Şubat 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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