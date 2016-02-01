Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.3 x 67.1 x 7.1 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 138 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.6% 74.79%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR 		LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A10 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR Series7XT Plus Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
256 GB 		32 GB
64 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 1960 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 73
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2016 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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