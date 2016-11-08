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Apple iPhone 7 ve Huawei Mate 9 karşılaştırması

Cepkolik » Apple iPhone 7 ve Huawei Mate 9 karşılaştırması
Apple iPhone 7
Huawei Mate 9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.3 x 67.1 x 7.1 mm 156.9 x 78.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 138 gr 190 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1366 x 768 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın Uzay Gri, Ayışığı Gümüş, Şampanya Altın, Mocha Brown, Seramik Beyaz, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var Yok
Ekran/Gövde Oranı 65.6% 77.5%
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 373 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 7 MP, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama 8 MP, f/1.9, 1080p
Arka Kamera 12 MP, f/1.8, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, dört LED Flaş 20 MP, 12 MP, f/2.2, OIS, 2x zoom, Leica optik, lazer Otomatik odaklama vs faz algılama, çift LED, Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (fotoğraf/panorama) Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, face/smile detection, panorama, HDR
Video Özellikleri 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps 2160p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 8 Çekirdek, (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
Grafik İşlemcisi 6 Çekirdek, Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza/RAM 32/128/256 GB, 2 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Yok
Anakart Apple A10 Hisilicon Kirin 960
Batarya 1960 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 14 Saat
Müzik Süresi 40 Saat
Sar Değeri 1.38 W/kg (kafa) - 1.34 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, EDR, LE
Usb Bağlantısı Var Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 7.3 0
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2016 22 Aralık 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama

Diğer Özellikleri
Liste ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Apple iPhone 7 ve Huawei Mate 9 karşılaştırması” Yorumları

    tolga Yazar
    //

    iponenın adı var kardeşim mate 9 kullanıcısıyım ben dehşet telefon mate 9 harika

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