Apple iPhone 7 ve Huawei Mate 9 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|156.9 x 78.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|190 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.9"
|Ekran Çözünürlüğü
|1366 x 768 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Uzay Gri, Ayışığı Gümüş, Şampanya Altın, Mocha Brown, Seramik Beyaz, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|65.6%
|77.5%
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|373 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|7 MP, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama
|8 MP, f/1.9, 1080p
|Arka Kamera
|12 MP, f/1.8, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, dört LED Flaş
|20 MP, 12 MP, f/2.2, OIS, 2x zoom, Leica optik, lazer Otomatik odaklama vs faz algılama, çift LED, Flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (fotoğraf/panorama)
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, face/smile detection, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek,
|8 Çekirdek, (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
|Grafik İşlemcisi
|6 Çekirdek,
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza/RAM
|32/128/256 GB, 2 GB RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Anakart
|Apple A10
|Hisilicon Kirin 960
|Batarya
|1960 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Müzik Süresi
|40 Saat
|Sar Değeri
|1.38 W/kg (kafa) - 1.34 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|Usb Bağlantısı
|Var
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|7.3
|0
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2016
|22 Aralık 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
tolga Yazar
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iponenın adı var kardeşim mate 9 kullanıcısıyım ben dehşet telefon mate 9 harika