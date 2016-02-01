Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
OnePlus 5T
OnePlus 5T
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.3 x 67.1 x 7.1 mm 156.1 x 75 x 7.3 mm
Ağırlığı 138 gr 162 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 6"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.6% 80.0%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 93.7 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın Slate Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR 		1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 20 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A10 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR Series7XT Plus Adreno 540
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
256 GB 		64 GB
128 GB
Ram 2 GB 8 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 1960 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 81.25
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2016 20 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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