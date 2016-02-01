Apple iPhone 7 ve OnePlus One karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|152.9 x 75.9 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|162 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.6%
|71.9%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|İpek Beyaz, Kumtaşı Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A10
|Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
|2.5 GHz Krait 400
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR Series7XT Plus
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
256 GB
|16 GB
64 GB
|Ram
|2 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|1960 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.5
|76
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2016
|22 Haziran 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici