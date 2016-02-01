Apple iPhone 7 ve Samsung Galaxy S9 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|147.7 x 68.7 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|1440 x 2960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.6%
|83.6%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|84.8 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|570 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/1.6
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Otomatik odaklama
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/1.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A10
|Exynos 9810 Octa
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
|4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR Series7XT Plus
|Mali-G72 MP18
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
256 GB
|64 GB
128 GB
256 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|1960 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|5.0, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.5
|92.5
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2016
|01 Mart 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici