Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.4 x 78.1 x 7.5 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 202 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4% 74.79%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR 		LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 6 8
Grafik İşlemcisi Apple GPU (3 Çekirdek) Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB 		32 GB
64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 94 73
Çıkış Tarihi 30 Eylül 2017 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here