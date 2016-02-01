Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
HTC One M9
HTC One M9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.4 x 78.1 x 7.5 mm 144.6 x 69.7 x 9.6 mm
Ağırlığı 202 gr 157 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4% 68.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR 		2.0µm piksel
HDR
1/3" sensör
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
1.2µm Piksel
1/2.4" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 6 4
Grafik İşlemcisi Apple GPU (3 Çekirdek) Adreno 430
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB 		32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya mAh 2840 mAh
Bekleme Süresi Saat 391 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 25 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 94 70.5
Çıkış Tarihi 30 Eylül 2017 15 Mart 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2 / 21.1 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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