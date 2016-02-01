Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Apple iPhone 3G
Apple iPhone 3G
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 115.5 x 62.1 x 12.3 mm
Ağırlığı 148 gr 133 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 3.5"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.4% 50.9%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 36.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 165 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 2 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon 412 MHz ARM 11
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral
Çekirdek Sayısı 6
Grafik İşlemcisi Apple GPU (3 Çekirdek) PowerVR MBX
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB 		8 GB
16 GB
Ram 2 GB 0.128 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2650 mAh mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11b/g
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v2.0, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı Lightning Yok

Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.75 42.5
Çıkış Tarihi 18 Eylül 2017 20 Temmuz 2008
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSDPA
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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