Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
BlackBerry DTEK60
BlackBerry DTEK60
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 153.9 x 75.4 x 7 mm
Ağırlığı 148 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD AMOLED
Ekran Boyutu 4.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.4% 71.9%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 21 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic Qualcomm Snapdragon 820
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 6 4
Grafik İşlemcisi Apple GPU (3 Çekirdek) Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB 		32 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2650 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 336 Saat
Konuşma Süresi Saat 26 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.75 76.5
Çıkış Tarihi 18 Eylül 2017 23 Ekim 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here