Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Lenovo Tab S8
Lenovo Tab S8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 209.8 x 123.8 x 7.9 mm
Ağırlığı 148 gr 299 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 8.0"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.4% 71.4%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 283 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın Abanoz , Mavi, Kanarya Sarı , Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 7 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP 8 MP , 3264 x 2448 piksel , Otomatik odaklama , LED flaş MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic Intel Atom Z3745
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon Dört çekirdekli 1.86 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral
Çekirdek Sayısı 6
Grafik İşlemcisi Apple GPU (3 Çekirdek)
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 2650 mAh 4290 mAh
Bekleme Süresi Saat 400 Saat
Konuşma Süresi Saat 7 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.0
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı Lightning Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.75 0
Çıkış Tarihi 18 Eylül 2017 23 Eylül 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSDPA, HSUPA, LTE
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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