Apple iPhone 8 ve Lenovo Tab S8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|138.4 x 67.3 x 7.3 mm
|209.8 x 123.8 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|148 gr
|299 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|8.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.4%
|71.4%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|283 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın
|Abanoz , Mavi, Kanarya Sarı , Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|8 MP , 3264 x 2448 piksel , Otomatik odaklama , LED flaş MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A11 Bionic
|Intel Atom Z3745
|İşlemci
|2 Çekirdek, Monsoon
|Dört çekirdekli 1.86 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, Mistral
|Çekirdek Sayısı
|6
|Grafik İşlemcisi
|Apple GPU (3 Çekirdek)
|Dahili Hafıza
|64 GB
256 GB
|Ram
|2 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID
|İvmeölçer
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2650 mAh
|4290 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|400 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|7 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|92.75
|0
|Çıkış Tarihi
|18 Eylül 2017
|23 Eylül 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSDPA, HSUPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok