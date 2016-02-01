Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 158.4 x 75.6 x 8 mm
Ağırlığı 148 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 6"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.4% 77.2%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 92.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın Siyah/Bakır, Beyaz/Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR 		1.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.75
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 6 8
Grafik İşlemcisi Apple GPU (3 Çekirdek) Adreno 512
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB 		64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2650 mAh 3800 mAh
Bekleme Süresi Saat 723 Saat
Konuşma Süresi Saat 19 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.75 79.5
Çıkış Tarihi 18 Eylül 2017 5 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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