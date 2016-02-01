Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
LG K8 (2017)
LG K8 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 144.8 x 72.1 x 8.1 mm
Ağırlığı 113 gr 142 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 640 x 1136 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 60.8% 66.0%
Ekran Hacmi 44.1 cm2 69.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri, Beyaz / Gümüş, Altın, Rose Altın Gümüş, Titan, Altın, Koyu Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm 		1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A9 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.84 GHz Twister 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 2 4
Grafik İşlemcisi PowerVR GT7600 Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB 		16 GB
Ram 1 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 1642 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat 490 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.5 71
Çıkış Tarihi 31 Mart 2016 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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