Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 113 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 640 x 1136 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 60.8% 75.6%
Ekran Hacmi 44.1 cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri, Beyaz / Gümüş, Altın, Rose Altın Siyah, Orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A9 Exynos 7885 Octa
İşlemci 1.84 GHz Twister 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 2 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GT7600 Mali-G71
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 1642 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.5 78.5
Çıkış Tarihi 31 Mart 2016 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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