Apple iPhone ve Casper VIA V9 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|115 x 61 x 11.6 mm
|141 x 71.2 x 6.4 mm
|Ağırlığı
|135 gr
|124 gr
|Ekran Türü
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|3.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|320 x 480 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|52.0%
|68.65%
|Ekran Hacmi
|36.5 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|165 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Altın, Gümüş, Gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|2 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6752M
|İşlemci
|412 MHz ARM 11
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|1
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR MBX
|Mali-T760 MP2
|Dahili Hafıza
|4 GB
8 GB
16 GB
|16 GB
|Ram
|0.512 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|Yok
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|mAh
|2500 mAh
|Bekleme Süresi
|250 Saat
|185 Saat
|Konuşma Süresi
|8 Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11b/g
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v2.0
|v4.0 A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|64.5
|67.5
|Çıkış Tarihi
|20 Eylül 2007
|01 Temmuz 2015
|Sim Kart
|Mini-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici