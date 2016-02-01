Apple iPhone
Apple iPhone
Casper VIA V9
Casper VIA V9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 115 x 61 x 11.6 mm 141 x 71.2 x 6.4 mm
Ağırlığı 135 gr 124 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 3.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 320 x 480 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 52.0% 68.65%
Ekran Hacmi 36.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 165 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Gümüş, Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 5 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 2 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6752M
İşlemci 412 MHz ARM 11 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 1 8
Grafik İşlemcisi PowerVR MBX Mali-T760 MP2
Dahili Hafıza 4 GB
8 GB
16 GB 		16 GB
Ram 0.512 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS Yok A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat 185 Saat
Konuşma Süresi 8 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11b/g 802.11 b/g/n
Bluetooth v2.0 v4.0 A2DP
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.5 67.5
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2007 01 Temmuz 2015
Sim Kart Mini-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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