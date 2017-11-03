Apple iPhone X
Apple iPhone X
HTC One (M8)
HTC One (M8)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 146.4 x 70.6 x 9.4 mm
Ağırlığı 174 gr 160 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.8" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1125 x 2436 piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 82.9% 66.7%
Ekran Hacmi 84.4 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 19.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 458 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Uzay gri, Gümüş Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 7 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR 		HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 4 MP
2. Arka Kamera 12 MP 4 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
27mm
1/3" sensör
2.0µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps		1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz 2.3 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 6 4
Grafik İşlemcisi Apple GPU (Üç Çekirdekli) Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB 		16 GB
32 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2716 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat 496 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 96.75 74.5
Çıkış Tarihi 03 Kasım 2017 10 Mart 2014
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - AT&T), HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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