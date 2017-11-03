Apple iPhone X ve HTC One (M8) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm
|146.4 x 70.6 x 9.4 mm
|Ağırlığı
|174 gr
|160 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.8"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1125 x 2436 piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|82.9%
|66.7%
|Ekran Hacmi
|84.4 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|19.5:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|458 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay gri, Gümüş
|Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|4 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|4 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
27mm
1/3" sensör
2.0µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A11 Bionic
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
|2.3 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
|Çekirdek Sayısı
|6
|4
|Grafik İşlemcisi
|Apple GPU (Üç Çekirdekli)
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|64 GB
256 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|2716 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|496 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|96.75
|74.5
|Çıkış Tarihi
|03 Kasım 2017
|10 Mart 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - AT&T), HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici