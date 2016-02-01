Apple iPhone X
Apple iPhone X
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 153.5 x 78.6 x 8.5 mm
Ağırlığı 174 gr 176 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.8" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1125 x 2436 piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 82.9% 74.2%
Ekran Hacmi 84.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 19.5:9
Piksel Yoğunluğu 458 PPI 518 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Uzay gri, Gümüş Buz beyazı, Kömür, siyah, bronz altın, Blossom Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 7 MP 3.7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps		1440p@30fps
1080p@60fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic Qualcomm Snapdragon 805
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz 2.7 GHz Krait 450
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 6 4
Grafik İşlemcisi Apple GPU (Üç Çekirdekli) Adreno 420
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB 		32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2716 mAh 3220 mAh
Bekleme Süresi Saat 212 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 96.75 71.75
Çıkış Tarihi 03 Kasım 2017 11 Ekim 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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