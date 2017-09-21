Asus Zenfone 2 ve Lenovo P2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152.5 x 77.2 x 10.9 mm
|153 x 76 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|177 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Osmiyum Siyah, Şeffaf Altın, Glacier Gri, Glamor Kırmızı, Seramik Beyaz
|Şampanya altın, Grafiti Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|70.8%
|71.7%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Intel Atom Z3580
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|İşlemci
|2.3 GHz
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR G6430
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
32 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|5100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|768 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|79 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|68.5
|76.5
|Çıkış Tarihi
|20 Mart 2014
|23 Eylül 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
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|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
zenfone 2 ile p2 yi kıyaslayan nadir sayfalardan.. zenfone 2 nin pek çok özelliği eksik yazılmış. ayrıca özeliklerine bakmanızda fayda var.
Özellikler yeniden düzenlendi. Bilgilendirme için teşekkürler.