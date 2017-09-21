Asus Zenfone 2
Asus Zenfone 2
Lenovo P2
Lenovo P2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.5 x 77.2 x 10.9 mm 153 x 76 x 8.5 mm
Ağırlığı 170 gr 177 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Osmiyum Siyah, Şeffaf Altın, Glacier Gri, Glamor Kırmızı, Seramik Beyaz Şampanya altın, Grafiti Gri
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 70.8% 71.7%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Intel Atom Z3580 Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
İşlemci 2.3 GHz 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR G6430 Adreno 506
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
32 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 3000 mAh 5100 mAh
Bekleme Süresi Saat 768 Saat
Konuşma Süresi Saat 79 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 68.5 76.5
Çıkış Tarihi 20 Mart 2014 23 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 YORUMLAR

  1. zenfone 2 ile p2 yi kıyaslayan nadir sayfalardan.. zenfone 2 nin pek çok özelliği eksik yazılmış. ayrıca özeliklerine bakmanızda fayda var.

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