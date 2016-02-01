Asus Zenfone 2 ZE500CL
Asus Zenfone 2 ZE500CL
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.1 x 71.5 x 10.9 mm 145.2 x 70.5 x 7.5 mm
Ağırlığı 155 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.1% 71.4%
Ekran Hacmi cm2 73.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 428 PPI
Parmak İzi Okuyucu a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Var
Suya Dayanıklılık a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyah, İnci Beyaz, Cherry Red Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Intel Atom Z2560 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2 Çekirdek 1.6 GHz 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX544MP2 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
Ram GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2500 mAh 3350 mAh
Bekleme Süresi 360 Saat Saat
Konuşma Süresi 28 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 a / b / g / n , Wi - Fi Direct , hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0 , A2DP , EDR v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 85
Çıkış Tarihi 11 Mart 2015 24 Nisan 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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