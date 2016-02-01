Asus Zenfone 2 ZE550ML ve LG K8 (2017) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152.5 x 77.2 x 10.9 mm
|144.8 x 72.1 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|142 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.8%
|66.0%
|Ekran Hacmi
|cm2
|69.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Osmium Siyah , Sihir Kırmızı , Seramik Beyaz
|Gümüş, Titan, Altın, Koyu Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP, f/2.0, Otomatik odaklama , çift LED, Flaş MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Intel Atom Z3560
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR G6430
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|GB
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|2500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|490 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|71
|Çıkış Tarihi
|10 Mayıs 2015
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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