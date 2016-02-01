Asus Zenfone 2 ZE550ML
Asus Zenfone 2 ZE550ML
LG K8 (2017)
LG K8 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.5 x 77.2 x 10.9 mm 144.8 x 72.1 x 8.1 mm
Ağırlığı 170 gr 142 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.8% 66.0%
Ekran Hacmi cm2 69.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Osmium Siyah , Sihir Kırmızı , Seramik Beyaz Gümüş, Titan, Altın, Koyu Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP, f/2.0, Otomatik odaklama , çift LED, Flaş MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Intel Atom Z3560 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR G6430 Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
Ram GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi Saat 490 Saat
Konuşma Süresi Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 71
Çıkış Tarihi 10 Mayıs 2015 23 Ocak 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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