Asus Zenfone 3 Deluxe
Asus Zenfone 3 Deluxe
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.4 x 77.4 x 7.5 mm 159.9 x 75.7 x 8.3 mm
Ağırlığı 170 gr 191 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.0% 75.5%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 91.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var, 5 Parmak Var
Renk Seçenekleri Buzul Gümüş, Titanyum Gri, Parlak Altın Siyah, orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 23 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 820 Exynos 7885 Octa
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-G71
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		32 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.75 80.5
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2016 06 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Belge editörü
Hızlı Pil Şarj
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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