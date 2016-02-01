Asus Zenfone 3 ZE520KL
Asus Zenfone 3 ZE520KL
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.9 x 74 x 7.7 mm 152.6 x 74 x 7.6 mm
Ağırlığı 144 gr 163 gr
Ekran Türü Super LCD2 IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6% 73.8%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Safir Siyah, Ayışığı Beyaz, Parlak Altın Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Qualcomm Plus Snapdragon 660
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 512
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
128 GB
Ram 3 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 2600 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5 79.75
Çıkış Tarihi 29 Temmuz 2016 15 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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