Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154 x 76.9 x 8.9 mm 138.1 x 67 x 6.9 mm
Ağırlığı 181 gr 129 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.4% 65.8%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Apple A8
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Typhoon
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 3 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 5000 mAh 1810 mAh
Bekleme Süresi Saat 250 Saat
Konuşma Süresi Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE, EDR v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.25 85.25
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 16 Eylül 2014
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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