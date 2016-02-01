Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Samsung Galaxy A5 (2018)
Samsung Galaxy A5 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154 x 76.9 x 8.9 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 181 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.4% 75.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Exynos 7885 Octa
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 & 6x
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Mali-G71
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 5000 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.1, A2DP, LE, EDR 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.25 73.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 10 Aralık 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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