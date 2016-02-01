Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Lenovo A6600 Plus
Lenovo A6600 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.5 x 73.3 x 8.8 mm 141 x 71 x 8.8 mm
Ağırlığı 156 gr 142 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 68.8%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 2 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Mediatek MT6735P
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 4100 mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi Saat 400 Saat
Konuşma Süresi Saat 6 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 68
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 23 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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