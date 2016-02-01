Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Nokia 3310 (2017)
Nokia 3310 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.5 x 73.3 x 8.8 mm 115.6 x 51 x 12.8 mm
Ağırlığı 156 gr gr
Ekran Türü IPS LCD TFT 256K Renk
Ekran Boyutu 5.2" 2.4"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 240 x 320 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 30.3%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 17.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 167 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Yok
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Sıcak Kırmızı (Parlak), Koyu Mavi (Mat), Sarı (Parlak), Gri (Mat)

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP MP
Ön Kamera Özellikleri Yok
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 2 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps480p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 -
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 -
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 -
Dahili Hafıza 32 GB 16 MB
Ram 3 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		Yok
Radyo Var Yok
Batarya 4100 mAh 1200 mAh
Bekleme Süresi Saat 744 Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Yok
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v3.0, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 74
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 23 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Mini-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

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