Asus Zenfone 4 Max ZC520KL ve Nokia 3310 (2017) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|150.5 x 73.3 x 8.8 mm
|115.6 x 51 x 12.8 mm
|Ağırlığı
|156 gr
|gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|TFT 256K Renk
|Ekran Boyutu
|5.2"
|2.4"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|240 x 320 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.6%
|30.3%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|17.8 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|167 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Yok
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Sıcak Kırmızı (Parlak), Koyu Mavi (Mat), Sarı (Parlak), Gri (Mat)
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|MP
|Ön Kamera Özellikleri
|Yok
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|2 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|480p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|-
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|-
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|-
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 MB
|Ram
|3 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Yok
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4100 mAh
|1200 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|744 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|22 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Yok
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|v3.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.5
|74
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Mini-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı