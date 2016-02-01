Asus Zenfone 4 Max ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL
Asus Zenfone 2 ZE500CL
Asus Zenfone 2 ZE500CL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154 x 76.9 x 8.9 mm 148.1 x 71.5 x 10.9 mm
Ağırlığı 181 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.4% 65.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Suya Dayanıklılık Yok a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanyum Gri, Gül Pembe, Kum Altın Kömür Siyah, İnci Beyaz, Cherry Red

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 Intel Atom Z2560
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek 1.6 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 PowerVR SGX544MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram 4 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 5000 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi Saat 360 Saat
Konuşma Süresi Saat 28 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi- Fi 802.11 a / b / g / n , Wi - Fi Direct , hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4.0 , A2DP , EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.75 0
Çıkış Tarihi 05 Temmuz 2017 11 Mart 2015
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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