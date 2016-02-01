Asus Zenfone 4 Max ZC554KL ve Asus Zenfone 2 ZE500CL karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154 x 76.9 x 8.9 mm
|148.1 x 71.5 x 10.9 mm
|Ağırlığı
|181 gr
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.4%
|65.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
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|Suya Dayanıklılık
|Yok
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|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Titanyum Gri, Gül Pembe, Kum Altın
|Kömür Siyah, İnci Beyaz, Cherry Red
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|Intel Atom Z2560
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek 1.6 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|PowerVR SGX544MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|5000 mAh
|2500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|360 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|28 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi- Fi 802.11 a / b / g / n , Wi - Fi Direct , hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|v4.0 , A2DP , EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.75
|0
|Çıkış Tarihi
|05 Temmuz 2017
|11 Mart 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok