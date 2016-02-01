Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Xiaomi Mi 5
Xiaomi Mi 5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.7 x 75.9 x 7.9 mm 144.6 x 69.2 x 7.3 mm
Ağırlığı 144 gr 129 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.6% 73.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 428 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Siyah, Beyaz, Altın, Seramik

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 20 MP 4 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.8 GHz Kryo &1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, EDR, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.75 0
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 11 Mart 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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