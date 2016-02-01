Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL ve Xiaomi Mi 5 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|155.7 x 75.9 x 7.9 mm
|144.6 x 69.2 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|144 gr
|129 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.15"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.6%
|73.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|428 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Siyah, Beyaz, Altın, Seramik
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|20 MP
|4 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|1.8 GHz Kryo &1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|2
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.1, A2DP, EDR, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|77.75
|0
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|11 Mart 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok