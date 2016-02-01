Asus Zenfone 4 ZE554KL ve Apple iPhone 8 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|155.4 x 75.2 x 7.7 mm
|158.4 x 78.1 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|202 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|67.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Moonlight beyaz, Nane Yeşili, Midnight Black
|Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
HDR
24mm
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|Apple A11 Bionic
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex A53
|4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|6
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|Apple GPU (3 Çekirdek)
|Dahili Hafıza
|64 GB
|64 GB
256 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP, EDR, LE
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.75
|94
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|30 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici