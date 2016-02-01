Asus Zenfone 4 ZE554KL ve HTC U11 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|155.4 x 75.2 x 7.7 mm
|153.9 x 75.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|71.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|543 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Moonlight beyaz, Nane Yeşili, Midnight Black
|İnanılmaz Gümüş, Safir Mavi, Parlak Siyah, Buz Beyaz, Güneş Kırmızı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
HDR
24mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex A53
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|336 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|24.5 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|4.2, A2DP, EDR, LE
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.75
|87.5
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici