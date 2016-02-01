Asus Zenfone 4 ZE554KL
Asus Zenfone 4 ZE554KL
HTC U11
HTC U11
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.4 x 75.2 x 7.7 mm 153.9 x 75.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 165 gr 169 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 543 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Moonlight beyaz, Nane Yeşili, Midnight Black İnanılmaz Gümüş, Safir Mavi, Parlak Siyah, Buz Beyaz, Güneş Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
HDR
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex A53 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 336 Saat
Konuşma Süresi Saat 24.5 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.75 87.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 24 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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