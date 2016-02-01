Asus Zenfone 5 (2018)
Asus Zenfone 5 (2018)
Apple iPhone 6s Plus
Apple iPhone 6s Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 75.7 x 7.9 mm 158.2 x 77.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 155 gr 192 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2246 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6% 67.7%
Ekran Hacmi 96.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
gyro EIS
1/4" sensör
24mm 		Facetime
Panorama
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
PDAF
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm 		Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
1.22µm piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Apple A9
İşlemci Kryo 260 1.84 GHz Twister
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Adreno 509 PowerVR GT7600
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 2750 mAh
Bekleme Süresi Saat 384 Saat
Konuşma Süresi Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v5.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.25 90
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018 16 Eylül 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/100 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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