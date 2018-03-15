Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Apple iPhone 5s
Apple iPhone 5s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 160.6 x 76.2 x 7.8 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 168 gr 112 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6" 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 640 x 1136 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9% 60.8%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 44.1 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Ayışığı Beyaz, Kırmızı Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 20 MP 1.2 MP
2. Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
gyro EIS
LED flaş
1/2.8" sensör
23mm 		Facetime
Yüz tanıma
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 8 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 Apple A7
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.3 GHz Cyclone
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Adreno 505 PowerVR G6430
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 4 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 1560 mAh
Bekleme Süresi Saat 250 Saat
Konuşma Süresi 30 Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83 66.5
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018 16 Eylül 2013
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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