Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 160.6 x 76.2 x 7.8 mm 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
Ağırlığı 168 gr 143 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9% 65.6%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Ayışığı Beyaz, Kırmızı Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 20 MP 5 MP
2. Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
gyro EIS
LED flaş
1/2.8" sensör
23mm 		Panorama
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 Apple A9
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.84 GHz Twister
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Adreno 505 PowerVR GT7600
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
RGB Işık Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
Renk Spektrumu
Touch ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 1715 mAh
Bekleme Süresi Saat 240 Saat
Konuşma Süresi 30 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83 86.75
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018 16 Eylül 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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