Asus Zenfone 5 Lite ve Casper VIA A2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|160.6 x 76.2 x 7.8 mm
|152.35 x 72.4 x 8.45 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|162 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.9%
|76.01%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|83.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Ayışığı Beyaz, Kırmızı
|Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Var
|Ön Kamera
|20 MP
|20 MP
|2. Ön Kamera
|20 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
gyro EIS
LED flaş
1/2.8" sensör
23mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
26mm
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|30 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 400 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4,2
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|83
|73
|Çıkış Tarihi
|15 Mart 2018
|28 Şubat 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici