Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 160.6 x 76.2 x 7.8 mm 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
Ağırlığı 168 gr 185 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9% 75.6%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 268 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Ayışığı Beyaz, Kırmızı Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Var
Ön Kamera 20 MP 20 MP
2. Ön Kamera 20 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
gyro EIS
LED flaş
1/2.8" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 MediaTek MT6757CD (Helio P25)
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 30 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83 79.25
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018 08 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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