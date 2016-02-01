Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 160.6 x 76.2 x 7.8 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 168 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9% 74.79%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Ayışığı Beyaz, Kırmızı Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 20 MP 13 MP
2. Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
gyro EIS
LED flaş
1/2.8" sensör
23mm 		LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3300 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 30 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.1, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83 73
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018 09 Şubat 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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