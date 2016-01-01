Asus Zenfone 5
Asus Zenfone 5
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.2 x 72.8 x 10.3 mm 150.5 x 73.3 x 8.8 mm
Ağırlığı 145 gr 156 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 63.9% 67.6%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyah, İnci Beyaz, Cherry Red, Şampanya Altın, Alacakaranlık Mor Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 8 MP, f/2.0, otomatik odaklama, LED flash MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Intel Atom Z2580/ Z2560 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 2 Çekirdek, 2 GHz (Z2580)/ 1.6 GHz (Z2560) 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX544MP2 Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2110 mAh 4100 mAh
Bekleme Süresi 395 Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 80.5
Çıkış Tarihi 12 Nisan 2014 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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