Asus Zenfone 5 ve Asus Zenfone 4 Max ZC520KL karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|148.2 x 72.8 x 10.3 mm
|150.5 x 73.3 x 8.8 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|63.9%
|67.6%
|Ekran Hacmi
|cm2
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kömür Siyah, İnci Beyaz, Cherry Red, Şampanya Altın, Alacakaranlık Mor
|Altın, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|8 MP, f/2.0, otomatik odaklama, LED flash MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Intel Atom Z2580/ Z2560
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2 GHz (Z2580)/ 1.6 GHz (Z2560)
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR SGX544MP2
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2110 mAh
|4100 mAh
|Bekleme Süresi
|395 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|80.5
|Çıkış Tarihi
|12 Nisan 2014
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici