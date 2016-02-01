Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 75.7 x 7.9 mm 154 x 76.9 x 8.9 mm
Ağırlığı 155 gr 181 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2246 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6% 70.4%
Ekran Hacmi 96.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
gyro EIS
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 630 Adreno 308
Dahili Hafıza 128 GB 32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3300 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v5.0, A2DP, LE 4.1, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81 81.25
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/100 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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