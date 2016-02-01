Asus Zenfone 5z ve Samsung Galaxy S8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 75.7 x 7.9 mm
|148.9 x 68.1 x 8 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|6.2"
|5.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2246 Piksel
|1440 x 2960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|83.6%
|83.6%
|Ekran Hacmi
|96.9 cm2
|84.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|570 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş
|Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
24mm
|Otomatik odaklama, Oto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/1.7
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
gyro EIS
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|2160p@60fps
1080p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
|4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 630
|Mali-G71 MP20
|Dahili Hafıza
|128 GB
|64 GB
|Ram
|6 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 400 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81
|91.75
|Çıkış Tarihi
|15 Mart 2018
|10 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/100 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici