Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5z
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 75.7 x 7.9 mm 149.1 x 72.1 x 7.9 mm
Ağırlığı 155 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6.2" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2246 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6% 76.63%
Ekran Hacmi 96.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
24mm 		HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
gyro EIS
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 630 Adreno 508
Dahili Hafıza 128 GB 64 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3300 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth v5.0, A2DP, LE 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81 76.75
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018 26 Şubat 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/100 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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