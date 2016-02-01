Asus Zenfone Max (M1)
Asus Zenfone Max (M1)
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.3 x 70.9 x 8.7 mm 155.4 x 75.8 x 7.3 mm
Ağırlığı 150 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.4% 70.1%
Ekran Hacmi 88.1 cm2 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:10 16:9
Piksel Yoğunluğu 245 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 5 Parmak Var
Renk Seçenekleri Deepsea Siyah, Güneş Altın, Yakut Kırmızı Siyah, Gold, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri gyro EIS
25mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 4000 mAh 3080 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 36 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.0, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.25 78.25
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018 15 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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