Asus Zenfone Max ZC550KL
Asus Zenfone Max ZC550KL
Samsung Galaxy E7
Samsung Galaxy E7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156 x 77.5 x 10.6 mm 151.3 x 77.2 x 7.3 mm
Ağırlığı 202 gr 141 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.0% 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Beyaz, Kahverengi, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.1
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Cortex - A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 306
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB 		16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 5000 mAh 2950 mAh
Bekleme Süresi 914 Saat Saat
Konuşma Süresi 38 Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR v4.0 , A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 63 67.5
Çıkış Tarihi 30 Aralık 2015 20 Şubat 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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