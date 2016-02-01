BlackBerry Passport
BlackBerry Passport
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 128 x 90.3 x 9.3 mm 136.6 x 69.8 x 7.9 mm
Ağırlığı 196 gr 130 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super AMOLED
Ekran Boyutu 4.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 56.5% 72.3%
Ekran Hacmi 65.3 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 453 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Kırmızı, Siyah ve Altın, Gümüş Beyaz Frost, Siyah Mist, Arctic Mavi, Black Edition

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 28mm 31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
30mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.4µm Piksel
1/3" Sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 Exynos 5 Octa 5410
İşlemci 2.26 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 PowerVR SGX544MP3
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 3450 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi 444 Saat 370 Saat
Konuşma Süresi 23 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 63.25 71.25
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2014 23 Nisan 2013
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte

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