BlackBerry Passport ve Samsung Galaxy S4 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|128 x 90.3 x 9.3 mm
|136.6 x 69.8 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|196 gr
|130 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|4.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|56.5%
|72.3%
|Ekran Hacmi
|65.3 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|453 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Kırmızı, Siyah ve Altın, Gümüş
|Beyaz Frost, Siyah Mist, Arctic Mavi, Black Edition
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.8
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|28mm
|31mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
30mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.4µm Piksel
1/3" Sensör
31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 801
|Exynos 5 Octa 5410
|İşlemci
|2.26 GHz Krait 400
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|PowerVR SGX544MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Batarya
|3450 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|444 Saat
|370 Saat
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|63.25
|71.25
|Çıkış Tarihi
|20 Eylül 2014
|23 Nisan 2013
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte