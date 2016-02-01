BlackBerry Porsche Design P9981
BlackBerry Porsche Design P9981
Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy S3 Neo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 115 x 67 x 11.3 mm 136.6 x 70.7 x 8.6 mm
Ağırlığı 155 gr 132 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 2.8" 4.8"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 31.5% 65.8%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 286 PPI 306 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Siyah Beyaz, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera
Arka Kamera 5 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8655 Snapdragon Qualcomm MSM8228 Snapdragon
İşlemci 1.2 GHz 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 1
Grafik İşlemcisi Adreno 205 Adreno 305
Dahili Hafıza 8 GB
Ram 0.768 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 1230 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi 348 Saat 330 Saat
Konuşma Süresi 5.3 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v2.1, A2DP, EDR v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 59.5 0
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2011 22 Haziran 2014
Sim Kart Mini-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 14.4/5.76 Mbps HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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