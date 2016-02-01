BlackBerry Priv ve Asus Zenfone 6 A601CG karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|147 x 77.2 x 9.4 mm
|166,9 x 84.3 x 9.9 mm
|Ağırlığı
|192 gr
|196 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.4"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.9%
|70.5%
|Ekran Hacmi
|81.6 cm2
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|540 PPI
|245 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Kömür Siyah, İnci Beyaz, Kiraz Kırmızı, Şampanya Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|2 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|18 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
27mm
1/2.4" sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
|Intel Atom Z2560
|İşlemci
|2 Çekirdek 1.8 GHz Cortex-A57 & 4 Çekirdek 1.44 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 1.6 GHz
|Çekirdek Sayısı
|6
|2
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 418
|PowerVR SGX544MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|8 GB
16 GB
32 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3410 mAh
|3230 mAh
|Bekleme Süresi
|420 Saat
|398 Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|28 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|v4.0, A2DP, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70.5
|64.75
|Çıkış Tarihi
|06 Kasım 2015
|23 Mayıs 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici