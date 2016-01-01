BlackBerry Priv
BlackBerry Priv
BlackBerry Z30
BlackBerry Z30
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147 x 77.2 x 9.4 mm 140.7 x 72 x 9.4 mm
Ağırlığı 192 gr 170 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.4" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.9% 68.0%
Ekran Hacmi 81.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 540 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Suya Dayanıklılık Yok a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Multitouch Var, 10 Parmak a:1:{i:0;s:3:"Var";}
Renk Seçenekleri Siyah Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 18 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş, MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
27mm
1/2.4" sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 Qualcomm MSM8960T Pro Snapdragon
İşlemci 2 Çekirdek 1.8 GHz Cortex-A57 & 4 Çekirdek 1.44 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 1.7 GHz Krait
Çekirdek Sayısı 6
Grafik İşlemcisi Adreno 418 Adreno 320
Dahili Hafıza 32 GB
Ram 3 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 3410 mAh 2880 mAh
Bekleme Süresi 420 Saat 384 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 0
Çıkış Tarihi 06 Kasım 2015 20 Ekim 2013
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps HSDPA, HSUPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here