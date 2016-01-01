BlackBerry Priv ve BlackBerry Z30 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|147 x 77.2 x 9.4 mm
|140.7 x 72 x 9.4 mm
|Ağırlığı
|192 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.4"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.9%
|68.0%
|Ekran Hacmi
|81.6 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|540 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
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|Suya Dayanıklılık
|Yok
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|Multitouch
|Var, 10 Parmak
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|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|18 MP
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş, MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
27mm
1/2.4" sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
|Qualcomm MSM8960T Pro Snapdragon
|İşlemci
|2 Çekirdek 1.8 GHz Cortex-A57 & 4 Çekirdek 1.44 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 1.7 GHz Krait
|Çekirdek Sayısı
|6
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 418
|Adreno 320
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|3 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3410 mAh
|2880 mAh
|Bekleme Süresi
|420 Saat
|384 Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70.5
|0
|Çıkış Tarihi
|06 Kasım 2015
|20 Ekim 2013
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
|HSDPA, HSUPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici