BlackBerry Priv ve Samsung Galaxy A8 (2018) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|147 x 77.2 x 9.4 mm
|149.2 x 70.6 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|192 gr
|172 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.4"
|5.6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.9%
|75.6%
|Ekran Hacmi
|81.6 cm2
|79.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|540 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Siyah, Orkide gri, altın, mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Var
|Ön Kamera
|2 MP
|16 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|18 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
27mm
1/2.4" sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
|Exynos 7885 Octa
|İşlemci
|2 Çekirdek 1.8 GHz Cortex-A57 & 4 Çekirdek 1.44 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|6
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 418
|Mali-G71
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3410 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|420 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|24 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70.5
|78.5
|Çıkış Tarihi
|06 Kasım 2015
|06 Ocak 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici